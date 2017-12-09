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В Беларуси отмечают 126 лет со дня рождения Максима Богдановича

09.12.2017 - 17:19

Новости Беларуси. Памятная дата в белорусской истории. В этот день 126 лет назад родился Максим Богданович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Молодой поэт оставил потомкам десятки произведений, которые известны далеко за пределами нашей страны.  Сегодня его стихи читали в музее классика. Здесь же представили уникальную вставку.  

Слова и литературные образы Богдановича вдохновили художников  на создание целой экспозиции. В ней  нитью связаны  столетия, пространство и время, в которых вечным будет «цвяток радзімы васілька».

Алла Губаревич, художник-декоратор:
Ён задаваў такое пытанне: «А на што ж каласкі, калі няма васількоў?». Гэта значыць, што ён духоўнае, прыгожае, высокае ставіў вышэй нечага абыдзеннага, хаця яшчэ, я паўтаруся, патрэбнага таксама.

Наум Гальперович, писатель:
Кожны дзень нараджэння Максіма Багдановіча – гэта свята. Свята для тых, хто любіць роднае слова, для тых, хто далучыўся да беларускай паэзіі сваім чытаннем і не тольккі чытаннем. Прыходзяць і літаратары і тыя, хто самі складаюць кнігі, вершы, паэмы, пішуць пра свій край, пра зямлю, што нам дадзена лёсам.

Память Максима Богдановича увековечена в названии улиц Минска, Бреста, Витебска, Гомеле и других городов. А произведения «Зорка Венера» и «Слуцкія ткачыхі», по сути, давно стали народными песнями.

В Беларуси отмечают 126 лет со дня рождения Максима Богдановича

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