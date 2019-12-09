В Беларуси планируют увеличить пособия для мам за рождение детей с разницей в 3-4 года

Александр Лукашенко: «Мы сегодня пожинаем плоды спада рождаемости 1990-х»

Новости Беларуси. 5 декабря Президент Беларуси выступил с обращением к депутатам и сенаторам. Во Дворце Независимости приветствовали парламентариев шестого и седьмого созывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое напутствие парламентариям – слышать просьбы людей. Одним из ключевых векторов белорусской политики останется социальная поддержка. Президент рассказал, что постепенно характер помощи уязвимым слоям будет меняться.

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Особое внимание парламенту нужно уделить теме демографической безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко заявил, что всегда будет признателен людям, которые поверили в выбранный государством курс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особое внимание следует обратить на тему демографической безопасности. В этой сфере мы сегодня пожинаем плоды спада рождаемости 1990-х годов, поскольку именно это малочисленное поколение становится родителями.

Еще один чувствительный вопрос – угроза потери наших традиционных ценностей. В условиях стремительно развивающегося мира у молодого поколения на первый план выходят вопросы личностной самореализации в ущерб стремлению создать семью и продолжить род.

Сделаю акцент. Семья должна стать ориентиром всей социально-экономической политики. Что бы мы ни делали – строили жилье, благоустраивали наши города, развивали образование, медицину, спорт – в качестве главного потребителя благ и услуг мы должны видеть детей, семью.

Сегодня странные метаморфозы происходят, я на это особое внимание обращаю. Если раньше мы в селах, в малых и больших городах работали, а не работали – нас родители заставляли, вели за руку, то сегодня, увы, все происходит наоборот: наши молодые родители ногу за ногу, на диван, раньше с газетой, сейчас газеты уже не читаем, тычут в эти планшеты, иногда смотрят в «ящик» (имею в виду телевизор). И, бывает, открывая спортивные объекты при школах, я прошу, чтобы дети тащили этих ленивых родителей на эти спортивные объекты. Увы, вот так переворачивается мир даже в мелочах. Только так мы сохраним нашу самоидентичность, сохраним белорусскую нацию.

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