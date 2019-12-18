В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день
Новости Беларуси. Водительская медсправка за 60 минут. В Гомеле, Минске и Столбцах стартует пилотный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь автолюбителям не нужно будет обращаться в поликлинику по месту жительства за выпиской из медицинской карты.
Достаточно заполнить заявку на сайте медучреждения, где проходят комиссию, и выписку запросят сами врачи. При отсутствии противопоказаний по здоровью получить необходимый документ водители смогут всего за час.
Раньше на это могла потребоваться и неделя. Евгений Поболовец подробнее.
Вы – кандидат в водители категории А и В? Вам нужна справка врача? Бывалые тут же посоветуют взять как минимум один выходной день, отпрашиваясь с работы: сдать анализы, ждать их результаты, получить выписку в своей поликлинике, затем еще день – на медицинскую водительскую комиссию.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Теперь у вас нет необходимости обращаться в поликлинику по месту жительства для выписки из амбулаторной карты. Достаточно заполнить электронную заявку на сайте поликлиники – и врачи это сделают за вас.
Дальше вам останется приехать в поликлинику в указанное время, буквально за час пройти всех врачей и получить вожделенную справку.
Сделаем оговорку: это сработает, если у вас не будет противопоказаний. Это сработает, если вы готовы ждать 5 дней, пока выписка придет из вашей поликлиники.
Сдал все анализы, зарегистрировался на сайте поликлиники № 24. Номер свой ввел, код. За два часа я уже все практически прошел.
Мы по его заявлению сделали в запрос в Воложин на учетность у психиатра-нарколога. Но это надо было подождать где-то в течение нескольких дней. Он решил самостоятельно, это его право. Он сегодня принес, сейчас получит справочку на вождение.
Пока по ускоренной процедуре можно пройти медкомиссию в трех поликлиниках: 24-я – в Минске, 7-я – в Гомеле и столбцовская районная.
Ирина Жарикова, главный врач УП «24-я городская поликлиника» (Минск):
Запрос осуществляем мы, то есть человек не приходит в свою поликлинику. Запросы в психдиспансер, наркодиспансер мы тоже осуществляем сами. То есть приходя сюда, он знает, что все выписки, которые нужны, согласно Указа Президента № 200, для осуществления административной процедуры уже у нас будут.
Пилотный проект будет работать шесть месяцев. Если опыт признают успешным, то есть он получит поддержку водителей и врачей, такую практику распространят на все регионы Беларуси.
Конюк прокомментировал трагедию в Белоозёрске: «Угробил пятерых человек ни за что»
Новости Беларуси. Как бороться с пьяными водителями? Такой вопрос генеральная прокуратура Беларуси планирует вынести на общественное обсуждение в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ведомстве считают, что одних правовых мер недостаточно, нужно думать о дополнительных способах воздействия на нарушителей. Последний случай в Брестской области, где в ДТП погибли пять человек, в том числе трое детей, генеральный прокурор Беларуси считает возмутительным.
Водителя уже лишали прав за пьяное вождение: СК об аварии в Берёзовском районе, в которой погибли 5 человек
Он напомнил, что позиция Президента по вопросу борьбы с пьянством за рулём очень жёсткая. Звучало, в частности, предложение о пожизненном лишении прав нетрезвых водителей. Генпрокурор не исключил, что со временем в Беларуси придут к этой мере.
Александр Конюк, генеральный прокурор Беларуси:
Посмотрите другую сторону. Заберём у него права – садятся без прав. Заберём машину – берут чужие. Отцовскую, угоняют. То есть это надо будет обязательно с точки зрения закона принимать меры, но надо ещё и другие меры прорабатывать. Вместе с вами, с психологами. Одним лишением прав кардинально не решим. Тот, кто угробил пятерых человек, ни за что, у него не было прав, и машина не его, отцовская.
На сегодняшнем заседании в Минске Межгосударственного совета по противодействию коррупции обсудили и другие вопросы. Участие в работе совета принимают делегации Беларуси, России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Армении.