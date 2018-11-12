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В Беларуси замедлилась годовая инфляция

12.11.2018 - 21:38

Новости Беларуси. В стране замедлилась годовая инфляция. В октябре – 4,9%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Для наглядности: в июне повышение общего уровня цен снизилось до рекордных 4%. В июле ситуация с ценами оставалась стабильна и лишь августовский скачок до 5%, продержался до октября.

В лидерах по росту цен по-прежнему пшенная и гречневая крупы, которые за октябрь прибавили в цене от 4 до 7%. Крупы и бобовые в целом подорожали в прошлом месяце на 2%. Зато подешевели макароны, мед, глазированные сырки, живая рыба и растворимый кофе, шоколад, яблоки и бананы.

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