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В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл

12.04.2018 - 22:59

Новости Беларуси. Поздравить королевскую семью: минчане 12 апреля расписывали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для творческих экспериментов подготовили 50 белоснежных чашек. После росписи белорусские художники выберут самые оригинальные работы. Ну а те авторы, чьи работы не попадут в свадебный подарок, смогут забрать чашку себе. Совсем скоро сервиз на шесть персон и годовой запас чая отправится прямиком в Великобританию.


Егор Галкин, организатор проекта:
Мы решили сделать подарок. Организовали воркшоп росписи для королевской четы, сделали это в белорусских традициях.

В белорусских традициях: минчане расписали чайный сервиз для принца Гарри и Меган Маркл

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