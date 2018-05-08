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В честь Дня Победы особую программу подготовили Минский зоопарк и детская железная дорога

08.05.2018 - 21:57

Новости Беларуси. Не останутся без внимания и правнуки ветеранов Великой Отечественной. Для них особую программу подготовил столичный зоопарк и детская железная дорога, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетителей зоопарка встретит казачий ансамбль с колоритными песнями и плясками. Сфотографироваться можно будет в отдельных зонах. Здесь обустроят «Партизанский костерок» и «Музей на телеге». Каждого бесплатно накормят солдатской кашей и пригласят в импровизированный военный кинотеатр.

А вот детская железная дорога предлагает прокатиться на военном эшелоне до «Партизанской поляны» в Сосновом бору. Там пассажиров ждут конкурсы и театрально-музыкальное представление.

В честь Дня Победы особую программу подготовили Минский зоопарк и детская железная дорога

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