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В чём опасность капремонта «дома-подковы» на Свердлова?

13.04.2018 - 22:33

Новости Беларуси. Фасад требует ремонта. «Дом-подкову» на улице Свердлова ждёт реставрация, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За обновлением здания с историей проследит Минкульт.

Зданию изогнутой формы уже более 65 лет. И если парадный вид сохранился достойным, то фасад со двора желает лучшего. Стены, залатанные шпатлевкой, обсыпаются, местами слезла краска.

В планах: замена коммуникации холодной и горячей воды, отопления и электрики в подъездах. Также установят новые окна и двери.

Но главное – отремонтировать без нарушения исторической ценности. Сейчас для капитального ремонта разрабатывается проектно-сметная документации. Времени и сил для полной реставрации потребуется много.

В чём опасность капремонта «дома-подковы» на Свердлова?

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