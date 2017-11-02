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В доме Неманской установили специальный подъемник для женщины, которая передвигается на инвалидной коляске

02.11.2017 - 23:20

Новости Беларуси. Дом, комфортный для всех: минчанам помогли с установкой подъемника на улице Неманской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это индивидуальная конструкция для одной жительницы, которая после аварии оказалась в инвалидной коляске. С ней самой нам поговорить не удалось: женщина отправилась провести каникулы вместе с ребенком за городом. Подъемник установили за считанные месяцы. Управлять им легко с помощью специального пульта.

Иван Купич, заместитель директора по содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ № 2 Фрунзенского района»:
Этот подъемник ей открыл, как говориться, двери в мир. Сейчас, по моей информации, она занимается танцами. Такой вид подъемников уже проектируется и устанавливается при строительстве жилых домов.

В доме Неманской установили специальный подъемник для женщины, которая передвигается на инвалидной коляске

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