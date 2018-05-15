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В Дзержинском районе ко Дню семьи сотрудники местной библиотеки подготовили тематическую выставку

15.05.2018 - 17:09

Новости Беларуси. А пока родители еще могут побаловать малышей. Сегодня во всем мире отмечают День семьи. В Дзержинском районе подошли к празднованию необычно: сотрудники библиотеки создали «семейную территорию», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местные жители прививают детям любовь к чтению с детства. На стеллажах можно увидеть детские альбомы, рисунки и изделия, которые создавались по мотивам прочитанных произведений.

Ключевой элемент выставки – работы победителей районного фотоконкурса «Дружим с книгой всей семьей». Гирлянды фотографий рассказывают о совместных чтениях детей с родителями и даже четвероногими друзьями.

Тамара Гацукович, автор выставки:
Идей очень много, их надо обязательно воплощать. Мы попробовали их воплотить в стекле. Я сама немного занималась пленочным витражом вместе с мужем. Мы решили детей к этому привлечь. Наши дети хорошо рисуют, у них все получилось.

А уже 16 мая в библиотеке подведут итоги годового проекта по возрождению семейного чтения «Волшебный рюкзачок». Все это время сумка с книгами путешествовала по домам и объединяла детей и родителей за общим делом.

В Дзержинском районе ко Дню семьи сотрудники местной библиотеки подготовили тематическую выставку

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