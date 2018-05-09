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В Гомеле на 9 мая реконструировали штурм за взятие Рейхстага

09.05.2018 - 21:10

Новости Беларуси. Гомельчане 9 мая стали соучастниками взятия Рейхстага. Такой нерядовой сценарий для праздничной постановки выбрали не случайно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году Гомель отметит 75 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Самое сложное было найти подходящее на роль рейхстага здание. Выбрали построенный еще в довоенный период дворец культуры. Несколько дней на подступах к зданию реконструкторы сооружали баррикады, возводили огневые точки, чтобы сегодня воспроизвести тот решающий штурм, в итоге которого символ конца войны, символ Победы над гитлеровской Германией – боевое красное знамя был водружен над Берлином.

Максим Буланчиков руководитель военно-исторического клуба:
Сегодня реконструкторы через себя все это пропустили. Саккумулировали память наших отцов и дедов.

Галина Филатова, житель Гомеля:
Мы чтим и помним тех, кто отдал свою жизнь за будущее наших детей.

В Гомеле на 9 мая реконструировали штурм за взятие Рейхстага

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