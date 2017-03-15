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В городском посёлке Смиловичи активно работает многофункциональный развлекательный комплекс

15.03.2017 - 17:26

Новости Беларуси. Красивые места должны быть везде, а не только в столице. Таким принципом руководствовался и предприниматель из Червенского района. Николай Семенов несколько лет назад приобрел просторное здание в центре городского поселка Смиловичи,

сделал ремонт, благоустроил территорию.

И вот с ноября 2016 года свои двери открыл многофункциональный развлекательный комплекс.

Диско-клуб, бильярд, банкетный зал, пиццерия – провести свободное время сюда приезжают не только местные жители, но обитатели ближайших Червеня и Минска. Для Николая Семенова бизнес семейный не новый –

дело молодой человек ведет вместе с женой.

Предприниматель в сфере торговли и общественного питания работает более десятка лет. Хотя когда-то начинал с продажи фруктов.

Николай Семёнов, директор многофункционального комплекса:
Общепит – это вообще бизнес крайне тяжёлый, и поэтому

здесь нужно десять раз думать прежде чем принять какое-то решение.

Шли к этому долго, потому что объект немаленький и требует довольно большого времени, сил, чтобы решиться на это, шли мы к этому уверено и с надеждой, что это будет востребовано. Рады, что это получилось и что нравится нашим гостям.

Бизнесмен и дальше планирует развиваться. В перспективе комплекс расширится. На третьем этаже вот-вот появятся гостиничные номера,

а в недалеком будущем – баня.

Предполагают оборудовать и детскую площадку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В городском посёлке Смиловичи активно работает многофункциональный развлекательный комплекс

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