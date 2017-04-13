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В ходе следствия по делу Fenox Global Group изъяли документы, компьютерную технику и 115 тысяч долларов

13.04.2017 - 22:36

Новости Беларуси. Комитет Госконтроля Беларуси пресек противоправную деятельность крупной белорусской компании.

Речь идет о Fenox Global Group.

Должностные лица корпорации уклонялись от уплаты налогов. Преступная схема действовала с 2010 года. В ней оказались задействованы больше десятка подконтрольных «Фенокс» предприятий. Стоимость импортируемой продукции завышалась в разы, это позволяло увеличивать затраты. А на экспорт товары шли уже по заниженной цене. Таким образом, компания занижала выручку и получала НДС из бюджета.

Общий ущерб государству составил 120 миллионов рублей. Возбуждено 8 уголовных дел, задержаны 12 человек.

Среди них – председатель совета директоров корпорации. Ведется предварительное расследование.

Андрей Прокопук, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Товары при поставке в Республику Беларусь далее реализовывались на Украину, в Российскую Федерацию и на территорию Республики Беларусь. В основном они реализовывались за наличный расчет, без отражения выручки в учете предприятий.

Применяемая схема позволяла не уплачивать налог на прибыль и незаконно возвращать из бюджета НДС.

Практически вся прибыль предприятий, в том числе так называемые инвестиции, оказались на счетах подконтрольных компаний, расположенных за рубежом.

В ходе следствия правоохранители изъяли бухгалтерские документы, а также компьютерную технику и 115 тысяч долларов.

«Серые» банковские счета заблокированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе следствия по делу Fenox Global Group изъяли документы, компьютерную технику и 115 тысяч долларов
В ходе следствия по делу Fenox Global Group изъяли документы, компьютерную технику и 115 тысяч долларов
Фото. В ходе следствия по делу Fenox Global Group изъяли документы, компьютерную технику и 115 тысяч долларов

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