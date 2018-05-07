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В каждом районе Минска построят типовые спортивные площадки со специальным покрытием

07.05.2018 - 14:41

Новости Беларуси. В Минске принято решение о строительстве типовых спортивных площадок в каждом районе города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они задуманы так, чтобы сделать спорт доступным для всех поколений. На территории в 100 квадратных метров разместят оборудование для занятий воркаутом, мини-рампу для скейтбордистов и тренажеры для людей пожилого возраста. К слову, все оборудование будет закуплено у белорусских производителей. А благоустройство одной площадки обойдется городу в 30 тысяч рублей.

Сергей Фурманов, начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Размер такой площадки порядка 90 квадратных метров, основание – резиновая крошка. Мы думаем, что такие площадки будут востребованы у населения. В дальнейшем, если мы увидим, что потребность в них возрастает, можно набор оборудования увеличивать и эти площадки расширять.

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В каждом районе Минска построят типовые спортивные площадки со специальным покрытием

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