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В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»

21.04.2018 - 16:16

Новости Беларуси. А в Климовичах появился сквер «Малой Родины». Березы, дубы, клены и рябины украсили большой двор местного аграрного колледжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 85 лет истории его выпускниками стали тысячи человек. Многие из них сегодня вернулись в альма-матер и присоединились к общему делу. Среди выпускников сегодня и председатель Белкоопсоюза Валерий Иванов.

Валерий Иванов, председатель Белкоопсоюза:
В каком бы возрасте ты не был, не должен забывать, должен понимать, что малая родина она единая. Ей надо гордится, надо помогать, на нее надо работать, и это будет по жизни правильно.

Ольга Купрейчик, участник субботника:
С хорошим настроением пришла на субботник. Я считаю, что вклад, который мы вносим, дел наш город ярким, красивым.

Юлия Малащенко, участник субботника:
Это Парк выпускников. Лет через десять я приеду сюда и обязательно найду дерево, которое я посадила.

В Климовичах во время субботника заложили сквер «Малой Родины»

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