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У водителя случился сердечный приступ. В Минске автобус с пассажирами врезался в металлическое ограждение

02.02.2018 - 17:34

Новости Беларуси. Днём 2 февраля в Минске водителю рейсового автобуса стало плохо. Транспортное средство столкнулось с ограждением.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло на улице Могилёвской. Когда автобус начал уходить вбок, пассажиры решили проверить состояние водителя. Мужчину обнаружили на полу.

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

Транспортное средство наехало на бордюр. Следом оно врезалось в металлическое ограждение и остановилось. Находившиеся в автобусе люди не пострадали.

По предварительной версии, у водителя случился сердечный приступ. Медработники оказали мужчине помощь. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Осенью прошлого года в Минске у водителя в дороге случился сердечный приступ.

Автомобиль врезался в столб – здесь подробнее.

Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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