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В Минске мужчина заплатил 14 тысяч долларов за автомобиль с поддельными документами

23.04.2018 - 15:13

Новости Беларуси. Молодая пара продала мужчине автомобиль с поддельными идентификационным номером и документами.  

Как сообщает УВД Миноблисполкома, к правоохранителям обратился 45-летний житель города Вилейка. По словам потерпевшего, он купил авто, заключив договор купли-продажи без юридической проверки.  

Сотрудники милиции провели проверочные мероприятия. Предполагается, что продавцы незаконным способом пригнали машину из Европы, после чего разместили объявление о продаже транспортного средства на одном из сайтов.  

Потерпевший заинтересовался предложением и договорился о встрече. Осмотрев Kia Sportage, гражданин приобрёл его за 14 тысяч долларов. Сделка состоялась неподалёку от станции метро «Могилёвская».  

Проблемы появились при регистрации машины в ГАИ. Было установлено, что VIN-номер и документы поддельные.  

Проводится проверка, выясняются детали случившегося.  

Если вы узнали изображённых на фото людей, вас просят сообщить об этом по телефонам (8017) 674-68-55, (8033) 600-25-25 или по номеру «102». Конфиденциальность гарантируется.  

Фото: УВД Миноблисполкома

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