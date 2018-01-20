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В Минске нашли умершую собаку породы кане-корсо, болевшую бешенством

20.01.2018 - 18:43

Новости Беларуси. Умершая в Минске собака была больна бешенством.

По информации столичной санэпидемслужбы, собаку породы кане-корсо обнаружили 7 января во Фрунзенском районе. Животное передали в Слуцк или в Слуцкий район Минской области. 11 января пёс был найден в Октябрьском районе.

Собака болела бешенством. Сотрудники санэпидемслужбы призывают всех владельцев собак, которые могли встретить болевшего пса, проверить своих домашних любимцев в ветеринарной клинике. Также они напоминают о необходимости прививать животных и заботиться о здоровье питомцев.

Хозяевам собак, которые могут быть заражены бешенством, тоже следует посетить врача.

Для уменьшения риска заражения бешенством нужно соблюдать ряд правил. Во-первых, не прикасаться к безнадзорным животным. Во-вторых, если вы заметили зверя с беспричинно агрессивным поведением – сообщите в ветеринарную службу. В-третьих, если животное вас укусило или поцарапало – незамедлительно идите к врачу.

Как уберечь питомцев от болезней – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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