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В Минске нетрезвая 19-летняя студентка поцарапала ногтями семь автомобилей

04.05.2018 - 14:17

Новости Беларуси. В Минске нетрезвая студентка поцарапала семь автомобилей.

По информации ГУВД Мингорисполкома, в оперативно-дежурную службу Московского РУВД столицы поступили сообщения от граждан, что по улице Чюрлениса были повреждены лакокрасочные покрытия семи автомобилей, которые были припаркованы во дворе дома.

Установлено, что транспортные средства повредила 19-летняя девушка. По ее словам, она возвращалась домой в нетрезвом состоянии и проводила ногтями по авто. Она видела, что после этого остаются повреждения.

Был проведен осмотр автомобилей и зафиксированы повреждения на них.

Девушка – студентка второго курса одного из вузов Минска. Она не привлекалась ранее к уголовной ответственности.

Действиям девушки будет дана правовая оценка после проведения проверки.

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Фото: ГУВД Мингорисполкома

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