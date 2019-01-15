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В Минске открыли новый офис посольства Австрии

15.01.2019 - 22:22

Новости Беларуси. Беларусь и Австрия выступают за строительство в Европе мостов, а не новых разделительных линий. Вопросы двустороннего сотрудничества, диалог нашей страны с ЕС и взаимодействие в рамках международных организаций обсуждали 15 января в МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился со своим австрийским коллегой. Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль с визитом в Беларуси впервые.

По признанию сторон, переговоры получились содержательные и весьма конструктивные. Австрия наш важный торговый и инвестиционный партнёр. У нас работает более сотни предприятий с австрийским капиталом, а также представительств компаний из этой страны.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Австрия выдерживает позиции одного из ведущих инвестиционных партнеров Беларуси и играет важную роль в модернизации ряда отраслей экономики нашей страны. Успешно развиваются двусторонние связи и в сферах культуры, науки, образования, спорта.

Карин Кнайсль, Федеральный министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии:
Я хочу подчеркнуть, что у нас был информативный и конструктивный разговор. Беларусь и Австрия дружат уже много лет. У нас много пунктов соприкосновения. В прошлом году, во время нашего председательства в Европейском союзе, один из главных пунктов был ещё и «Восточное партнёрство». Что касается экономической сферы, Австрия  – один из главных инвесторов Беларуси. А это – развитие, знак взаимного доверия и хорошего сотрудничества. 

Подтверждением продолжения позитивного двустороннего диалога стало открытие нового офиса посольства Австрии в Минске. В торжественной церемонии участие приняли главы двух дипломатических ведомств. А вот первой порог нового здания перешагнула кошка.

Добавим, посольство Австрии в Беларуси было открыто ещё в 2016-ом году. С тех пор двусторонние отношения получили новый импульс. Кстати, это не последний визит австрийских гостей в Беларусь в этом году. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц также планирует посетить Минск.

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