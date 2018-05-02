﻿ В Минске подорожали аттракционы | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В Минске подорожали аттракционы

02.05.2018 - 23:19

Новости Беларуси. Капитально отремонтировали к новому сезону экстремальные горки в парке Челюскинцев. Другие аттракционы также обновили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего их в работе около полусотни. Большинство аттракционов работают ежедневно. Это же касается и не менее популярного у минчан парка Горького.

Александр Крень, заместитель генерального директора по экономике УП «Минскзеленстрой»:
Ежегодно на основе анализа работы прошлого периода мы принимаем решение о необходимости повышения (также с учетом затрат на текущий период). В этом году мы подсчитали – возросла стоимость ремонтов аттракционов, поэтому решили немного поднять цены. Средний рост составил 9 %.

Алина Путова:
Очень много аттракционов, видно, что много чего отремонтировали. Все такое красивое. Обязательно приду с друзьями.

В Минске подорожали аттракционы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Аттракционы в городских парках Беларуси заработают 27 апреля
Аттракционы в городских парках Беларуси заработают 27 апреля
В калифорнийском Диснейленде аттракционы остановились из-за сбоя в электроснабжении
В калифорнийском Диснейленде аттракционы остановились из-за сбоя в электроснабжении
В Брюсселе из-за сильного ветра едва не обрушилось колесо обозрения
В Брюсселе из-за сильного ветра едва не обрушилось колесо обозрения
В конце июля в парке имени Уго Чавеса появятся аттракционы
В конце июля в парке имени Уго Чавеса появятся аттракционы
В США две женщины и ребенок выпали из кабинки колеса обозрения: на вертолете их госпитализировали
В США две женщины и ребенок выпали из кабинки колеса обозрения: на вертолете их госпитализировали
Аттракцион с людьми рухнул в парке в Кыргызстане: 8 человек ранены
Аттракцион с людьми рухнул в парке в Кыргызстане: 8 человек ранены
В главных парках страны открыли сезон аттракционов
В главных парках страны открыли сезон аттракционов
Зима близко: как и зачем консервируют аттракционы Минска
Зима близко: как и зачем консервируют аттракционы Минска
Все новости по теме Аттракционы
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru