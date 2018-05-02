В Минске подорожали аттракционы

Новости Беларуси. Капитально отремонтировали к новому сезону экстремальные горки в парке Челюскинцев. Другие аттракционы также обновили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего их в работе около полусотни. Большинство аттракционов работают ежедневно. Это же касается и не менее популярного у минчан парка Горького.

Александр Крень, заместитель генерального директора по экономике УП «Минскзеленстрой»:

Ежегодно на основе анализа работы прошлого периода мы принимаем решение о необходимости повышения (также с учетом затрат на текущий период). В этом году мы подсчитали – возросла стоимость ремонтов аттракционов, поэтому решили немного поднять цены. Средний рост составил 9 %.

Алина Путова:

Очень много аттракционов, видно, что много чего отремонтировали. Все такое красивое. Обязательно приду с друзьями.