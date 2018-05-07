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В Минске в ресторане упал подъёмник для инвалидов. Погибла пенсионерка

07.05.2018 - 18:06

Новости Беларуси. В Минске скончалась пострадавшая при падении подъемника для инвалидов пенсионерка.

По информации Госпромнадзора, происшествие случилось утром 6 мая в ресторане «Лидо». С уровня второго этажа упала подъемная платформа закрытого типа, которая предназначалась для перемещения инвалидов.

Травмы получила 86-летняя женщина. Предполагаемой причиной падения называют обрыв тяговых канатов. Грузоподъемность платформы составляет 225 килограммов, ее изготовили в 2012 году. В ресторане она была установлена годом позже.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову, пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения». Назначен ряд экспертиз, был проведен осмотр места ЧП, была изъята техническая документация.

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