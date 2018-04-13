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В Минске выросли ставки налога за сдачу квартир и нежилых помещений

13.04.2018 - 13:05

Новости Беларуси. В Минске выросли ставки подоходного налога за сдачу квартир и других помещений.

Решение Минского городского совета депутатов от 30 марта 2018 года №28 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Данное решение предусматривает повышение размеров ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах в отношении доходов, которые получены от сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест.

Ставки выросли на 6,3%. Размер зависит от того, где из пяти экономико-планировочных зонах Минска расположены помещения.

Сейчас ставки выглядят таким образом.

За жилые помещения (за каждую сдаваемую жилую комнату), садовые домики, дачи – для первой экономико-планировочной зоны – Br32,5, для второй – Br27, третьей и четвертой – Br23, пятой – Br18,5.

За металлический или деревянный гараж, машино-место – для первой экономико-планировочной зоны – Br10,5, для второй – Br9, для третьей, четвертой и пятой – Br6,9.

За железобетонный или кирпичный гараж – для первой и второй экономико-планировочных зон – Br13,5, для третьей, четвертой и пятой – Br12,5.

За другое нежилое помещение за 1 кв.м площади – для первой и второй экономико-планировочных зон в размере Br5,3, для третьей – Br3,5, для четвертой и пятой – Br3.

Документ вступит в силу 14 апреля.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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