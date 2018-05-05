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В Минске задержан пьяный водитель Chevrolet, который вёз детей на кружок

05.05.2018 - 16:32

Новости Беларуси. Днём 5 мая около полудня в Минске был задержан пьяный водитель, который ехал вместе с семьёй.  

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на улице Ваупшасова инспекторы остановили Chevrolet. За рулём машины находился 36-летний гражданин. Также в транспортном средстве были супруга мужчины и двое их детей. Ребят везли на кружок.  

Сотрудники ГАИ решили проверить водителя. Медосведетельствование показало, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения (0,4 промилле).  

Мужчину отстранили от управления автомобилем, а детей отвезли к месту назначения. В отношении нарушителя составлен административный протокол.  

Отмечается, что за 5 мая это уже четвёртый нетрезвый водитель, которого задержали в Партизанском районе Минска.  

Несколько лет назад в столице Беларуси произошёл резонансный случай. 

Пьяная женщина села за руль и отвезла сына в школу – подробнее здесь.  

Изображение носит иллюстративный характер

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