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В Минске задержан школьник, который выманил у знакомого более 10 тысяч долларов

23.04.2018 - 14:04

Новости Беларуси. В Минске задержан старшеклассник, который выпросил у знакомого более 10 тысяч долларов.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в феврале 2018 года в милицию обратился парень. Он утверждал, что в отношении него совершены мошеннические действия.  

В декабре 2017 года потерпевший находился на лечении в РНПЦ психического здоровья. Там он познакомился с 17-летний жителем Минской области. После выписки из больницы ребята переписывались в социальных сетях.  

В процессе общения школьник неоднократно просил перечислить ему деньги. Злоумышленник говорил, что деньги нужны ему из-за смерти бабушки, матери, а также для отца-инвалида. Среди предлогов был и ремонт автомобиля.  

Все полученные деньги правонарушитель тратил на бары, дискотеки, поездки на такси. Также подозреваемый купил себе машину, на которой ездил в нетрезвом состоянии. Отмечается, что у школьника не было водительских прав.  

Фигурант учится в средней школе, он состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних за прогулы и употребление алкогольных напитков. У потерпевшего злоумышленник выманил 10 150 долларов.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».  

Зимой 2018 года были задержаны супруги из Жодино, которые заставляли девушку попрошайничать. 

За несколько часов она собирала от 50 до 200 рублей – подробнее здесь.  

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