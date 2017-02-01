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В Несвижском переведут с газа на торф котельную 1978 года постройки

01.02.2017 - 18:24

Новости Беларуси. Почти 2 миллиона рублей потратит Министерство энергетики на реализацию в центральном регионе двух проектов в жилищно-коммунальной сфере – в Смолевичском и Несвижском районах.

Более половины из этих средств пойдет на реконструкцию котельной в деревне Рудавка Несвижского района.

Это предусмотрено и программой по увеличению доли местных видов топлива в энергетическом балансе страны. Проектная документация по реконструкции котельной уже разработана. Вот-вот начнутся работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Афанасик, заместитель главы Несвижского райисполкома:
Эта котельная была построена в 1978 году. Мощности были большие: установлены ДКВР-10 при присоединенной нагрузке всего лишь 4 мегаватта. Было принято решение по реконструкции данной колтельной и переводу ее с газа на фрейзерный торф.

При нормативном сроке строительства 5,5 месяцев мы надеемся, что при начале работ в феврале к новому отопительному сезону она будет уже готова. Потребление фрейзерного тофра составит порядка 8 тысяч тонн.

В Несвижском переведут с газа на торф котельную 1978 года постройки

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