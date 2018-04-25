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В Парке писателей возле Национальной библиотеки появилась огромная книга

25.04.2018 - 18:18

Новости Беларуси. Зеленый сад в виде книги: рукотворный Парк писателей у подножия Национальной библиотеки украсили новые насаждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке кустарники в необычной форме высадили представители Союза писателей Беларуси. Облагораживать территорию творческий десант начал еще осенью – посаженные в октябре дубы, клены и сосны уже зазеленели.

Территория «литературного уголка» довольно большая, поэтому здесь еще появятся новые деревья.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:
Мы, конечно, будем еще просить поставить здесь скамейки, сделать освещение, чтобы писатели могли посидеть, подумать, пописать, поразмышлять. Здесь будет установлен камень, на котором будет написано, что это такое, дата заложения парка. Заложим мы и памятную колбу сюда, гильзу.

Со временем здесь планируют установить памятники народным писателям. Многие скульпторы уже вдохновились этой идеей и продумывают эскизы.

В Парке писателей возле Национальной библиотеки появилась огромная книга

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