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В Раубичах торжественно открылся финал «Снежного снайпера»

08.02.2019 - 14:34

Новости Беларуси. На финише – чемпионы. 8 февраля в Раубичах стартовал финал соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит уже в 12 раз.

За эти годы турнир объединил сотни тысяч юных любителей биатлона, одного из самых почитаемых видов спорта в нашей стране. Отборочные соревнования проходили по всей Беларуси на протяжении зимы. И теперь 168 стреляющих лыжников из всех областей и Минска поборются за призы в трёх возрастных группах. В первый день соревнований юные биатлонисты определят сильнейших в спринте.

10 февраля в спорткомплексе «Раубичи» состоится смешанная эстафета. В этом году турнир среди школьников «Снежный снайпер» открывает целую череду биатлонных соревнований: гонка Легенд, проводы из большого спорта наших олимпийских чемпионок Пхенчхана-2018 Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино, чемпионат Европы, а также Кубок Федерации.

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