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В счет-извещениях за сентябрь 2017 минчанам сделают перерасчет за воду

12.10.2017 - 21:15

Новости Беларуси. Меньше заплатят те, у кого в августе отключали горячую воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если уложились в лимит 140 литров на человека, то счет выставят по субсидируемому тарифу.

Если кому-то необоснованно добавили оплату по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, то есть смысл обратиться в расчетно-справочный центр. Начисления за потребленную в августе воду по техническим причинам могли произвести ошибочно и, вполне возможно, пересчитают.

Подробнее о новостях экономики за 12 октября здесь.

В счет-извещениях за сентябрь 2017 минчанам сделают перерасчет за воду

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