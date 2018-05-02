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В Сендайском сквере зацвела сакура: осталась примерно неделя, чтобы полюбоваться

02.05.2018 - 23:11

Новости Беларуси. В центре Минска зацвела сакура. Бело-розовые деревья в Сендайском сквере традиционно расцвели в конце апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это на месяц позже, чем на Родине, в Японии. Но это не мешает минчанам наслаждаться красотой вишневого дерева.

Как здорово, что у нас, в Беларуси зацвела сакура. Теперь можно сюда прийти, отдохнуть и пофотографироваться.

Это цветение поднимает настроение, побуждает к каким-то новым действиям – быть активным, жизнерадостным, радоваться этому чудесному явлению.

В Японии вишневый цвет символизирует облака и образно обозначает эфемерность жизни. Традиционно в период цветения сакуры японцы устраивают пикники или ханами. Они верят, что это продлевает жизнь. А цветет сакура, как правило, 7-10 дней. Так что самое время насладиться.

В Сендайском сквере зацвела сакура: осталась примерно неделя, чтобы полюбоваться

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