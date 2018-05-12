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В Слуцке при столкновении с Peugeot пострадал 12-летний велосипедист

12.05.2018 - 16:53

Новости Беларуси. Вечером 11 мая в Слуцке Peugeot сбил подростка на велосипеде.  

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, за рулём автомобиля находилась 27-летняя водитель.  

ДТП произошло на перекрёстке равнозначных дорог. Машина столкнулась с 12-летним велосипедистом, который ехал по проезжей части.  

В результате аварии ребёнок получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.  

Проводится проверка.  

Отмечается, что с начала года с участием несовершеннолетних в Минской области зарегистрировано 26 ДТП. В этих происшествиях погибли три ребёнка, ещё 27 – были травмированы.  

На неделе в Гродно произошло ДТП на пешеходном переходе. 

Автомобиль сбил 11-летнего мальчика – подробнее здесь.  

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

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