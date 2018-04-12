﻿ В Столбцовском районе пенсионерка упала в 12-метровый колодец | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В Столбцовском районе пенсионерка упала в 12-метровый колодец

12.04.2018 - 10:51

Новости Беларуси. В Столбцовском районе сотрудники МЧС спасли женщину, которая провалилась в колодец на частном подворье.

По информации МЧС, инцидент произошел днем 11 апреля. После того, как спасателям поступило сообщение о происшествии, диспетчер сообщила об инциденте старшему прапорщику внутренней службы Евгению Климовичу, который проживает в этой деревне.

Спасатель, который был свободен от несения службы, приехал на указанное место.

Фото: МЧС

Оказалось, что на дне 12-метрового колодца с уровнем воды в один метр находилась 64-летняя женщина. Ее обнаружил супруг, который и сообщил о ЧП спасателям. В момент обнаружения пострадавшая находилась в сознании.

Евгений Климович помог снять надстройки колодца и сориентировал к месту происшествия подразделения МЧС по кратчайшему пути. Также мужчина постоянно поддерживал с женщиной разговор, чтобы она не потеряла сознание.

Спасатели, приехавшие на место вызова, извлекли пострадавшую. Пенсионерку госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В конце марта в Чериковском районе женщина упала в 12-метровый колодец – здесь подробнее.

Фото: МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Грузии и семьям погибших на шахте «Миндели»
Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Грузии и семьям погибших на шахте «Миндели»
Трагедия на Воронянского: грузчика насмерть придавило лифтом
Трагедия на Воронянского: грузчика насмерть придавило лифтом
Изображение носит иллюстративный характер
В Минске обнаружено тело грузчика: мужчину зажало кабиной лифта в подвале гастронома
В сети появились кадры с места падения крана в Мозыре
В сети появились кадры с места падения крана в Мозыре
Двое рыбаков провалились под лед в Пуховичском районе, один из них госпитализирован
Двое рыбаков провалились под лед в Пуховичском районе, один из них госпитализирован
Изображение носит иллюстративный характер
Тело 33-летнего мужчины обнаружено на кладбище в Витебском районе
Фото: МЧС Беларуси
В Пуховичском районе двое мужчин провалились под лёд
Сергей ходил в первый класс, хотел стать спортсменом. В Кличеве в реке нашли тело пропавшего 7-летнего мальчика
Сергей ходил в первый класс, хотел стать спортсменом. В Кличеве в реке нашли тело пропавшего 7-летнего мальчика
Все новости по теме Несчастный случай
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru