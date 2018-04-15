﻿ В субботнем матче борисовский БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и возглавил чемпионат Беларуси по футболу | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В субботнем матче борисовский БАТЭ обыграл брестское «Динамо» и возглавил чемпионат Беларуси по футболу

15.04.2018 - 10:53

Новости Беларуси. БАТЭ обыграл «Динамо-Брест» в третьем туре чемпионата Беларуси по футболу.  

Матч состоялся 14 апреля на поле «Борисов-Арены». В первом тайме, несмотря на серьёзное противостояние, голов не было. Во втором тайме на 49 минуте открыть счёт удалось Михаилу Гордейчуку, который забил мяч в ворота команды из Бреста.  

Фото: ФК БАТЭ/Александр Какшинский  

На 69 минуте футболисты БАТЭ удвоили своё преимущество. Получив право на штрафной удар, борисовская команда не упустила возможность, и Мирко Иванич отправил мяч в ворота Александра Гутора.  

Итог матча – 2:0 в пользу хозяев.  

Для борисовской команды это уже третья победа подряд на старте 28-го чемпионата Беларуси. Одолев «Динамо-Брест», БАТЭ возглавил чемпионат Беларуси, набрав 9 очков из 9 возможных. Пока что команда не пропустила ни один гол в свои ворота.  

Фото: ФК БАТЭ/Александр Какшинский  

Стоит упомянуть, что на 74 минуте к игре присоединился Александр Глеб, заменив Иванича. Для Глеба это первый матч в новом сезоне.  

В марте стало известно, что спортсмен подписал контракт с борисовским клубом – подробнее здесь.  

Фото: ФК БАТЭ/Александр Какшинский

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Албании отборочный матч ЧМ
Женская сборная Беларуси по футболу проиграла Албании отборочный матч ЧМ
Брестское «Динамо» одержало победу над футболистами столичного «Луча» на чемпионате Беларуси
Брестское «Динамо» одержало победу над футболистами столичного «Луча» на чемпионате Беларуси
Где будут играть минские команды в чемпионате «Беларусбанк – высшая лига-2018»? Репортаж СТВ
Где будут играть минские команды в чемпионате «Беларусбанк – высшая лига-2018»? Репортаж СТВ
На чемпионате Беларуси футболисты «Шахтёр» и «Динамо-Брест» не смогли поразить ворота друг друга
На чемпионате Беларуси футболисты «Шахтёра» и «Динамо-Брест» не смогли поразить ворота друг друга
Всё решили ошибки судей. В мини-футболе «Охрана-Динамо» одержала победу над борисовчанами
Всё решили ошибки гостей. В мини-футболе «Охрана-Динамо» одержала победу над борисовчанами
Чемпионат Беларуси: «Минск» и «Луч» разошлись миром
Чемпионат Беларуси: столичный «Луч» сыграл вничью с командой «Минска»
Игорь Шуневич предложил сохранить тренерский состав ХК «Динамо»
Игорь Шуневич предложил сохранить тренерский состав ХК «Динамо»
«Сейчас настраиваемся на сезон». ФК «Динамо-Минск» презентовал обновленный состав команды накануне сезона-2018
«Сейчас настраиваемся на сезон». ФК «Динамо-Минск» презентовал обновленный состав команды накануне сезона-2018
Все новости по теме Футбол Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru