﻿ В таможенном комитете Беларуси объяснили, с чем связаны очереди на границе с Прибалтикой | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В таможенном комитете Беларуси объяснили, с чем связаны очереди на границе с Прибалтикой

30.04.2018 - 14:34

Новости Беларуси. Не сокращаются автомобильные очереди на границе с прибалтийскими государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В пунктах пропуска на литовском и латвийском направлениях стоят более 1300 грузовиков. Ситуацию прокомментировали в таможенном комитете Беларуси. Сложная обстановка объясняется неритмичным приемом транспортных средств сопредельной стороной, речь о сбоях в информационных системах и ремонтных работах.

Вместе с тем, специалисты отмечают и увеличение количества перевозок. Рост по сравнению с 2017 годом составляет примерно 20%. Что касается белорусской стороны, сотрудники служб делают все возможное по своевременному оформлению грузов.

В таможенном комитете Беларуси объяснили, с чем связаны очереди на границе с Прибалтикой

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву
«Коллега переходил границу 34 часа». Около 900 грузовиков ожидают выезда в Литву
«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются
«Стою со вчерашнего дня». Очереди на белорусско-литовской границе не сокращаются
Очереди на белорусско-литовской границе уменьшаются, но таможня рекомендует выбирать другие маршруты
На белорусско-литовской границе из-за профилактических работ возникли очереди: 900 фур ожидают выезда в Литву
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь (Каменный Лог)
Более 860 грузовиков ожидают выезда на белорусско-литовской границе
Очередь на 22.10.2017 18:00. Источник: http://gpk.gov.by/maps/ochered.php
Более 600 фур образовали очередь на белорусско-литовской границе
Около 400 фур скопились в очереди на белорусско-литовской границу
Около 400 фур скопились в очереди на белорусско-литовской границу
Более 360 фур скопилось в очереди на белорусско-литовской границе
Более 360 фур скопилось в очереди на белорусско-литовской границе
В пунктах пропуска на выезде из Беларуси в ЕС сохраняются очереди из грузовых автомобилей
В пунктах пропуска на выезде из Беларуси в ЕС сохраняются очереди из грузовых автомобилей
Все новости по теме Очереди на границе Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru