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В «Великом камне» открылся китайско-белорусский проектный институт

11.05.2018 - 14:34

Новости Беларуси. В третий день рождения китайско-белорусского парка «Великий камень» здесь открыли совместный проектный институт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем будут генерироваться идеи, которые помогут продвижению глобального проекта. 2 миллиарда долларов в инвестициях – именно на такую цифру готов выйти «Великий камень» уже к 2020 году. Об этом 11 мая сообщили журналистам в индустриальном парке. Сейчас здесь зарегистрированы 34 резидента, и они уже обеспечивают порядка половины от этой суммы. В 2019 году планируется, что число компаний вырастет до 60 резидентов.

Площадь белорусско-китайского индустриального парка составляет более 100 квадратных километров. Компания имеет особый правовой режим ведения бизнеса. На его территории строится современный международный экогород с высокотехнологичным, инновационным производством и экспортным потенциалом.

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Павел Утюпин, заместитель министра экономики Беларуси:
Объем заявленных инвестиций, который предполагается здесь уже по зарегистрированным резидентам – это порядка миллиарда долларов. По информации, которую мы сегодня имеем, до конца года ожидается 400-450 миллионов.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси:
Процесс строительства нашего парка придает такую уверенность бизнесменам, инвесторам. С начала текущего года уже привлекли 11 резидентов, в том числе китайских, белорусских и из других стран – Германии, Израиля и так далее.

В «Великом камне» открылся китайско-белорусский проектный институт

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