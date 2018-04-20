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В Вилейском районе мужчина украл деньги и купил деревенским детям мороженого

20.04.2018 - 18:20

Новости Беларуси. В Вилейском районе мужчина украл из автомобиля деньги и на половину добычи купил мороженого детям.

По информации УВД Миноблиспоклома, 15 апреля в Куренце местный житель припарковал у двора Volkswagen и отлучился. Позже хозяин автомобиля обнаружил, что из бардачка пропали 200 рублей.

Мужчина обратился в милицию.

Правоохранители установили, что деньги украл неработающий местный житель. Его задержали. Оказалось, что он потратил 80 рублей из похищенных денег на мороженое для деревенских детей.

Установить личность злоумышленника помогли местные. Во время опроса населения сотрудникам уголовного розыска рассказали о недавней раздаче мороженого.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Несколько лет назад в Новополоцке 28-летний мужчина украл 400 лотерейных билетов и раздал их прохожим (читать далее).

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