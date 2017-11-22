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В Заводском районе нашли изуродованный труп собаки: комментарий ГУВД

22.11.2017 - 17:10

Новости Беларуси. В Минске был обнаружен труп животного недалеко от улицы Водозаборная. О страшной находке сообщили местные жители.

По словам официального представителя Заводского РУВД г. Минска Татьяны Моисеевой, «на указанное сообщение выбыли сотрудники милиции».

Правоохранители обнаружили на месте происшествия останки собаки.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский подтвердил ctv.by данный факт. По его словам, на месте был найден изуродованный труп собаки. Животное частично было без шкуры.

Проводится проверка.

На прошлой неделе резонанс получила история, которая произошла в одной из ветклиник Минска. Хозяин бросил питомца, когда узнал, что после операции пес останется инвалидом.

Узнал, что щенок может остаться инвалидом, и попросил усыпить – здесь подробнее.

Ранее в программе «Добро пожаловаться» сотрудник правоохранительных органов, волонтер-зоозащитник, психотерапевт и депутат обсуждали вопрос жестокого обращения с животными.

«Сталкивались с живодёром, который с собаки заживо снял шкуру (детали здесь).

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