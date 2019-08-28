Вадим Девятовский о Марине Арзамасовой: «Это живой человек, который сегодня будет отстаивать свою честь»

Новости Беларуси. Легкоатлетка Марина Арзамасова временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В пробе белорусской спортсменки был обнаружен запренный препарат LGD-4033 – один из селективных модуляторов андрогенных рецепторов. 28 августа председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал произошедшее.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

И для Марины это огромный шок, и для нас. Потому что если вы следите за политикой Белорусской федерации легкой атлетики, то это стопроцентная нетерпимость к допингу, максимальная профилактика, насколько это возможно. И в последние годы нас ставят в пример по борьбе с допингом.

«Это невозможно». Девятовский прокомментировал обвинение белорусской бегуньи в употреблении допинга

Я, единственное, обращаюсь ко всем, чтобы никто не спешил делать выводы. Потому что это живой человек, который сегодня будет отстаивать свою честь, насколько я из беседы с Мариной понимаю. Она действует строго в регламенте, в рамках своих прав. Никто не отменяет права спортсмена на то, чтобы подробно ознакомиться, подробнейшим образом, с тем, что ей предъявляют.

Она запрашивать будет, насколько я знаю, пробу B, возможно, присутствовать. Дай бог, чтобы не подтвердилась. Если подтвердится, мы будем спрашивать, как спортсмен в условном трехдневном промежутке между соревнованиями, как вообще может такое произойти.

Напомним, в 2015 году Марина Арзамасова выиграла золото чемпионата мира в беге на 800 метров.