Вадим Девятовский о Марине Арзамасовой: «Это живой человек, который сегодня будет отстаивать свою честь»
Новости Беларуси. Легкоатлетка Марина Арзамасова временно отстранена от соревнований за нарушение антидопинговых правил, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В пробе белорусской спортсменки был обнаружен запренный препарат LGD-4033 – один из селективных модуляторов андрогенных рецепторов. 28 августа председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал произошедшее.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
И для Марины это огромный шок, и для нас. Потому что если вы следите за политикой Белорусской федерации легкой атлетики, то это стопроцентная нетерпимость к допингу, максимальная профилактика, насколько это возможно. И в последние годы нас ставят в пример по борьбе с допингом.
«Это невозможно». Девятовский прокомментировал обвинение белорусской бегуньи в употреблении допинга
Я, единственное, обращаюсь ко всем, чтобы никто не спешил делать выводы. Потому что это живой человек, который сегодня будет отстаивать свою честь, насколько я из беседы с Мариной понимаю. Она действует строго в регламенте, в рамках своих прав. Никто не отменяет права спортсмена на то, чтобы подробно ознакомиться, подробнейшим образом, с тем, что ей предъявляют.
Она запрашивать будет, насколько я знаю, пробу B, возможно, присутствовать. Дай бог, чтобы не подтвердилась. Если подтвердится, мы будем спрашивать, как спортсмен в условном трехдневном промежутке между соревнованиями, как вообще может такое произойти.
Напомним, в 2015 году Марина Арзамасова выиграла золото чемпионата мира в беге на 800 метров.
Девятовский о легкоатлетическом матче Европа - США: «Может будет такой эксклюзив, который ещё десятилетия будут обсуждать»
Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до легкоатлетического матча Европа - США. 27 августа организаторы турнира приветствовали представителей дипломатических миссий, а также поделились новыми техническими подробностями соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, стало известно, что на матче будут представлены 37 видов программы, среди которых все беговые дисциплины до 3 тысяч метров, все прыжковые и все метательные виды.
Начнется матчевая встреча прыжками с шестом у женщин. Для динамичности соревнований в каждом виде будут выступать восемь атлетов: по четыре от команды. Всего же каждый континент представят 177 человек.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Мы уже имеем списки команд, сборных Европы и США. Это легкая атлетика самого высшего сорта и качества, потому что едут олимпийские чемпионы, едут рекордсмены мира, едут лидеры сезона, европейского листа, мирового листа. Другими словами, в программе матча мы увидим, можно сказать, олимпийские финалы, которые по своей зрелищности не уступают любым событиям спортивным, которые были в истории нашей страны. Наверное, где-то может будет такой эксклюзив, который еще десятилетия будут обсуждать.
Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9 и 10 сентября. Помимо звездных иностранных легкоатлетов белорусские болельщики смогут увидеть и отечественных спортсменов. Сразу 10 наших легкоатлетов выступят за команду Европы.
Вадим Девятовский:
Поверьте, по уровню результатов наши спортсмены не должны затеряться. Такие спортсмены, как Татьяна Холодович, Анастасия Мирончикова-Иванова, Максим Недосеков, Набоков Дмитрий, Карина Таран наша 2 метра прыгнула и другие. Это, в принципе, лидеры мировых топ-листов. Верим, что в своих видах они порадуют белорусских болельщиков на стадионе «Динамо».
Для зарубежных обладателей аккредитаций и билетов с 1 по 15 сентября будет действовать безвизовый режим. Команда-победитель матча получит большой кубок, изготовленный из серебра.