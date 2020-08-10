Вакульчик: по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва»
Новости Беларуси. Валерий Вакульчик рассказал, что в ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва». Подробности председатель КГБ Беларуси озвучил в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валерий Вакульчик, председатель КГБ Беларуси:
Накануне вечером из так называемого объединённого штаба нами была получена информация о том, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской. Буквально перед этим ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение: «Нужна сакральная жертва». Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан.
Учитывая данные обстоятельства, о ситуации немедленно было доложено главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьёзностью отнеслись к данной информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединённого штаба. Они старались не привлекать внимание, но их присутствие было очевидно.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул личный вклад Александра Лукашенко в развитие отношений казахстанско-белорусского партнёрства
Новости Беларуси. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нурсултан Назарбаев:
Проголосовав за вашу кандидатуру, белорусский народ в очередной раз подтвердил свой выбор в пользу продолжения политики экономических реформ, повышения социального благополучия населения и укрепления международного авторитета Республики Беларусь.
Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул личный вклад Александра Лукашенко в развитие отношений казахстанско-белорусского стратегического партнерства, которое базируется на традициях дружбы и взаимоуважения.
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