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Великая память: как День Победы отмечают в странах бывшего Советского Союза и Европе?

09.05.2018 - 16:38

Новости Беларуси. На всем постсоветском пространстве 9 мая также отмечают День Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городах и поселках проходят торжественные митинги, концерты, выступления творческих коллективов. Тысячи человек принимают участие в памятных акциях. Парад, посвященный 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади в Москве.

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В 2018 году маршем прошли 13 тысяч человек, сотни единиц наземной и воздушной техники. В Европе большинство мероприятий прошли накануне, однако и сегодня люди продолжают приходить к мемориалам, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кто отдал жизнь, сражаясь с фашизмом.

Великая память: как День Победы отмечают в других странах бывшего Советского Союза и Европе?

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