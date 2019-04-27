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Верующие освящают куличи и яйца: обычаи и символика праздника Пасхи

27.04.2019 - 19:54

Новости Беларуси. Частичку Благодатного огня из Иерусалима планируют доставить к праздничному богослужению в кафедральный собор в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день в церкви называют днём тишины.

Это канун главного праздника в христианском календаре – Пасхи. Именно сегодня принято освящать куличи и яйца.

Обычай появился в первом веке: пасхальное яйцо напоминает о крови, пролитой на кресте Иисусом, и символизирует появление новой жизни. К росписи пасхальных яиц относятся с особым трепетом. Например, изображённая звезда – символ любви, а птица – сторож против злых духов.

Верующие:
Мы пришли к главной церкви, чтобы освятить пироги и яйца.

Это праздник веры, Воскресение Христа, это один из главных праздников, что жизнь будет двигаться дальше, что Бог про нас помнит, и все будет хорошо.

Каждый год прихожу освящать куличи, сама пеку, яйцо красное и благословлю Бога.

Традиционно христиане будут ожидать наступления Воскресения Христова в храме. Пасхальное богослужение в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе начнется за 15 минут до полуночи и продлится до утра.

С рассветом каждый православный произнесёт «Христос воскресе», чтобы в ответ услышать «Воистину воскресе!».

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