«Видно, что европейский уровень». Солигорский «Шахтёр» уверенно обыграл «Эсбьерг»
Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» 25 июля провел первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Провел удачно – уверенная победа над датским «Эсбьергом» – 2:0.
Открыли счет «желто-черные» уже в дебюте матча, на 5 минуте отличился Элиз Бакай, эффектно исполнив штрафной удар. Во второй половине игры развил успех хозяев центральный защитник – Павел Рыбак. Отметим, ассистировал ему все тот же Бакай.
Дальше главным игроком на поле был голкипер «Шахтера» Андрей Климович, он совершил несколько сложных сейвов и принес команде сухую победу. Перед ответным матчем в Дании горняки могут чувствовать себя уверенно.
Сергей Матвейчик, игрок ФК «Шахтер»:
Хорошие все команды, очень. Видно, что европейский уровень, растет во всем, нам надо догонять.
Тяжелое поле тут: с газоном проблемы. Лучше, когда оно такое, чтоб играть в контроль мяча.
«Шахтёр» примет датский «Эсбьерг» 25 июля, рефери – Мете Калвакан
Новости Беларуси. Солигорск 25 июля ожидает европейский футбол, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках первого матча второго квалификационного раунда «Шахтер» примет датский «Эсбьерг». Поединок будет обслуживать турецкий рефери Мете Калвакан.
Матч начнется в 20:00 по минскому времени. А через неделю «горняки» отправятся в Данию с ответным визитом.