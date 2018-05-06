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Виктория Азаренко успешно преодолела первый круг турнира Mutua Madrid Open

06.05.2018 - 17:59

Новости Беларуси. Белоруска Виктория Азаренко обыграла сербку Александру Крунич в стартовом матче турнира Mutua Madrid Open.  

В матче первого круга Азаренко (99 WTA) в двухсетовом поединке одолела Крунич (52 WTA) со счётом 6:3, 6:3.  

В следующем матче Виктории предстоит игра с чешкой Каролиной Плишковой (6 WTA).  

Ранее Арина Соболенко (47 WTA) прошла в основную сетку турнира в Мадриде, но проиграла американке Бернарде Пера (94 WTA) со счётом 4:6, 6:2, 3:6.  

В турнире участвует ещё одна белорусская теннисистка – Александра Саснович (55 WTA). Ей будет противостоять Даниэль Коллинз (45 WTA).  

Фото: Jimmie48 Photography/WTA

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