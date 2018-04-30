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Виктория Азаренко выступит на теннисном турнире WTA в Мадриде

30.04.2018 - 20:44

Новости Беларуси. экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко прибыла в Мадрид для участия в турнире WTA, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это будут первые соревнования за пределами США, на которые белорусская теннисистка вылетела вместе со своим сыном. На своей странице в твиттер спортсменка разместила фотографию с подписью «Приключения мамы и Лео начинаются. Европа, встречай нас».

Напомним, долгое время из-за судебных разбирательств за право опеки над сыном ребенку было запрещено покидать пределы Штатов. Из-за чего спортсменка пропустила почти половину минувшего сезона.

Вернувшись в теннис после большой паузы Азаренко даже смогла попасть в первую сотню мирового рейтинга. Будем надеяться, что предстоящие турниры будут не менее успешными для нашей спортсменки.

Виктория Азаренко выступит на теннисном турнире в Мадриде

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