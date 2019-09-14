Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?
Новости Беларуси. Самые яркие моменты Дня города. Как это было? В столице работало свыше сотни праздничных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашему корреспонденту Екатерине Чичеровой не удалось побывать на всех, но полную картину дня в ее репортаже мы обязательно увидим.
По традиции, празднование Дня города началось с торжественного возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой».
Поздравить столицу с праздником в знаковое место пришли горожане, руководство города, представители общественных объединений, молодёжь и ветераны.
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Основные праздничные мероприятия развернулись в центре города. Площадка у Дворца спорта приняла крупнейший мотофестиваль Европы H.O.G. Rally Minsk. Это финальный аккорд байкерского сезона.
Днём восьмитысячная колонна железных коней проделала путь от Кургана Славы и финишировала на Немиге.
8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником
Гости из десятков стран мира громко и атмосферно поздравили горожан рёвом моторов.
В целом у Дворца спорта весь заряжали драйвом. Настоящую бурю эмоций у гостей вызвали состязания дрифт-автомобилистов и мотокаскадеров.
Немало огня празднику добавили соревнования спасателей-пожарных. За звание лучшего профессионала боролись участники из 11 стран. Беларусь представили 9 команд из разных регионов. Эстафету нужно было пройти за минимально короткое время в полном снаряжении – а это без малого 40 килограммов на себе.
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Верхний город, как обычно, собрал творческие коллективы и познакомил гостей с особенностями культуры разных стран.
У ратуши царили любовь и нежность. По традиции, 9 пар – по одной из каждого района столицы решили разделить день рождения своей новой семьи с праздником города, который их познакомил.
А в Первомайском районе молодые пары теперь смогут связать себя узами брака в по-настоящему праздничной атмосфере. День рождения столицы совпал с открытием местного ЗАГСа. После реконструкции здесь стало в 2 раза просторнее.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Безусловно, красивая обстановка будет добавлять и настроения и для молодоженов, и для гостей.
Попасть в разные эпохи без машины времени предлагали в парковой зоне на проспекте Победителей. Фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны» рассказал гостям о десяти веках белорусской столицы.
Здесь же можно было совершить путешествие в Древний Рим, Великое княжество Литовское и проследить за событиями Первой и Второй мировых войн.
Массовые гулянья прошли во всех районах столицы. В Заводском праздник развернулся у «Чижовка-Арены». Драйва для тех, кто не поехал на Немигу, хватило. Виртуозный дрифт на уличных гонках особенно оценила мужская часть зрителей.
Дамы также могли посоревноваться в скорости. Только не на транспорте, а своим ходом – на шпильках.
Екатерина Чичерова, корреспондент:
От старта до финиша 50 метров. Не так много для марафонцев, но только девушки поймут, как трудно осилить эту дистанцию. Условия участия просты: возраст 18 плюс и высота каблука не меньше 5 сантиметров.
Самые маленькие заводчане соревновались на беговелах. Многим участникам едва исполнилось 2 года.
Всего в городе работали свыше сотни праздничных площадок. Только концертной программой не ограничились, было чем удивить как взрослых, так и детей.
«Ощущение здоровой европейскости». Анатолий Ярмоленко поделился впечатлениями от праздничного Минска
Новости Беларуси. В Верхнем городе работает съемочная группа СТВ. Алена Сырова выходит на прямую связь.
Алена Сырова, корреспондент:
В Минске около 130 улиц названы в честь героев Великой Отечественной войны. Пользуясь случаем, мы спросили у минчан и гостей столицы, какая улица у них любимая.
Многие артисты сегодня выступали в центре Минска. Анатолий Ярмоленко поднимался на сцену Верхнего города, собрал аншлаг и поздравил город с праздником.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Республики Беларусь:
Ощущение той здоровой европейскости, которой нам раньше не хватало, был налет тоже здоровой провинциальности. Но сейчас есть такое раскрепощение и мы, благодаря тому, что к нам приезжают со всего света, проходят соревнования, праздники такие, они дают возможность, особенно молодежи, почувствовать себя в своем городе значимыми людьми. Это очень важно.
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