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Визит Александра Лукашенко в Таджикистан: какие мероприятия запланированы

15.05.2018 - 09:59

Новости Беларуси. Сотрудничество Беларуси и Таджикистана на высшем уровне. Накануне борт белорусского лидера приземлился в международном аэропорту Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время официального визита запланирован ряд встреч. Пройдут переговоры Александра Лукашенко с таджикским лидером Эмомали Рахмоном. Предполагается, что стороны обсудят перспективы и основные направления развития партнёрских отношений. Запланирован и двусторонний бизнес-форум. В Душанбе сейчас работает наша съемочная группа.

Подробности – в видеоматериале

фото: president.gov.by

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