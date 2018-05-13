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Визит руководства китайской корпорации CITIC Group в Беларусь: итоги

13.05.2018 - 22:21

Новости Беларуси. О модернизации старых и строительстве новых производств, а в общем и целом об инвестициях шла речь на встрече главы государства с руководством китайской корпорации CITIC Group, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Очень хорошо, что мы перешли к прямому инвестированию»: Александр Лукашенко встретился с главой CITIC Group

В Беларуси гостей из Поднебесной принимают как добрых друзей и надежных деловых партнеров. А как иначе, если тон задают лидеры двух государств, а уровень отношений между странами определяется как доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество.

230 миллионов долларов готова инвестировать китайская корпорация в новое производство под Минском

Если говорить конкретно о CITIC Group, то на счету корпорации реализация в Беларуси крупнейших инвестиционных проектов – именно она была генподрядчиком при строительстве завода «БелДжи», модернизировала Оршанский льнокомбинат. Причем речь как о простом кредитовании, так и о прямом инвестировании. Сейчас компания строит многофункциональный комплекс по проспекту Победителей в Минске.

Как китайские инвестиции будут работать на развитие белорусской экономики? Встреча Александр Лукашенко с руководством CITIC Group

Понятно, что люди деловые не приезжают в командировку почивать на лаврах – нужно договариваться о новых проектах. Так, в ходе нынешнего визита прошла закладка капсулы в строительство завода по производству специальных машин на базе «АМКОДОР-Маш» в поселке Колодищи. Так же состоялись переговоры о дальнейшем сотрудничестве в финансовой и сельскохозяйственной сферах.

Визит руководства китайской корпорации CITIC Group в Беларусь: итоги

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