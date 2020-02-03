Владимир Караник рассказал, что должны делать врачи с пациентами с подозрением на коронавирус
Новости Беларуси. Противостоять коронавирусу готовы. Белорусские медики на всякий случай отрабатывают действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Для четкой логистики – плановые тренировки, которые помогут выявить все шероховатости и нестыковки, если вдруг у кого-то из пациентов все-таки выявят коронавирус.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Если пациент с признаками вирусной инфекции обращается в приемный покой или вызывает скорую, и в анамнезе посещение Китайской Народной Республики, здесь должен быть весь комплекс мероприятий по его доставке в специализированное учреждение, изоляции, забору биоматериалов, последующей санобработке транспорта и места, куда он обратился, обработке защитной одежды того медицинского персонала, который осуществлял транспортировку.
Больницу в Ухане построили за 10 дней. Что известно о распространении коронавируса в мире
Новости Беларуси. Признаков коронавируса у белорусов, эвакуированных в Казахстан из Уханя, не выявлено. Это 3 февраля подтвердил министр здравоохранения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пять наших соотечественников сейчас находятся в одной из больниц Нур-Султана и останутся там до снятия карантина. Белорусское посольство готово оказать содействие всем нашим гражданам, которые находятся в Китае и хотят вернуться на родину. До нашей страны коронавирус не добрался, но противостоять смертельному вызову медики готовы уже сейчас.
Екатерина Жилянина подробнее.
Владимир Караник рассказал, как будут госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус
Работа на упреждение. Болезнь, как и все в этом мире, подтверждена глобализации в том смысле, что легко может распространиться по всему миру. Сегодня важно не допустить критическую ситуацию. Не допустить появления вируса в Беларуси. Для этого контроль наладили во всех пунктах пропуска. В зоне повышенного внимания – рейсы их Китая.
К счастью, у наших соотечественников, которых эвакуировали из Уханя в Казахстан, признаков коронавируса не выявили. Их состояние не внушает опасения. Из китайского города (он закрыт на карантин) 2 февраля эвакуировали в Нур-Султан пять белорусов. Пока они находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице и будут оставаться там до снятия карантина.
Елжан Биртанов, министр здравоохранения Казахстана:
На данный момент в медицинские учреждения были госпитализированы 54 человека с вирусной инфекцией, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них уже у 16 диагноз не подтвержден. Они выздоровели и выписаны.
Правда, всего по данным нашего посольства в Ухане находились 12 граждан Беларуси. Контакты установили с восемью, но не все высказали желание покидать город. Наши соотечественники при желании уехать из Китая и вернуться на родину могут обратиться за содействием в белорусское посольство по телефону.
В Китае ситуация с коронавирусом остается напряженной. Число погибших и инфицированных продолжает расти. Кроме того, заболевание было выявлено у 16 иностранцев, которые находятся в Поднебесной. Двоих уже выписали из клиник, остальные все еще под наблюдением медиков. О гражданах каких стран идет речь не сообщается.
В ВОЗ призывают не поддаваться панике. Масштабы пока не так серьезны, заверяет генеральный директор организации.
Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:
По состоянию на это утро в Китае зарегистрировано 17 238 подтвержденных случаев заболевания и 361 смертельный исход. За пределами Китая зарегистрирован 151 подтвержденный случай заболевания в 23 странах и одна смерть, о которой вчера сообщалось на Филиппинах.
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Однако пока нет никаких оснований для мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле. Мы призываем все страны принимать последовательные решения, основанные на фактах. ВОЗ готова предоставить рекомендации любой стране, которая рассматривает, какие меры предпринять.
3 февраля в Ухане открылась одна из специализированных больниц, которая сможет вместить около 1 000 пациентов. Она была построена в рекордные сроки – всего 10 суток – и уже начала принимать людей.
Джи Бо, заведующая аптекой:
Теперь у нас есть все лекарства для пациентов с новым заболеванием, включая медикаменты для борьбы с инфекцией, антивирус, биологические препараты и лекарства для неотложной помощи. Для них выделены шкафы, чтобы можно было эффективнее их распределять и лучше обслуживать пациентов.
Для работы здесь вооруженные силы КНР направили больше тысячи специалистов. В четверг, 6 февраля, начнет работу еще одно новое медучреждение.
Мировое сообщество продолжает оказывать Китаю поддержу в борьбе со вспышкой коронавируса. Медикаменты и предметы первой необходимости направили уже 11 государств.