Владимир Лебедь об ущербе от массовых беспорядков: на эти 500 тысяч рублей Минск мог бы приобрести 9 аппаратов ИВЛ
Новости Беларуси. Ущерб от массовых беспорядков в Минске, по предварительным данным, превышает 500 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основном разгромлена инфраструктура города. Повреждено несколько десятков остановочных пунктов, некоторые не подлежат восстановлению. Также уничтожено более сотни мусорных контейнеров. За три дня протестов на центральных улицах Минска разобрана дорожная плитка, испорчены цветочницы и скамейки в местах для отдыха. Повреждены светофоры и дорожные знаки.
Владимир Лебедь, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Они везде, то есть Каменная Горка, Уручье, центр Минска около Немиги и проспект Рокоссовского, Серебрянка. Конечно же, коммунальными службами принимаются необходимые и своевременные меры по устранению этих последствий беспорядков. Могу только сказать, что на эти 500 тысяч рублей город Минск мог бы приобрести 9 аппаратов искусственной вентиляции легких – чтобы понимать о какой сумме идет речь. Еще раз говорю, что это предварительная сумма.
Больших повреждений магазинов, социальных объектов и административных зданий в Минске не зафиксировано. В коммунальных службах созданы специальные бригады для быстрого реагирования и наведения порядка.
В Бейруте демонстранты подожгли ворота в здание парламента
Новости Ливана. Ливанский Бейрут охвачен массовыми беспорядками. Разгневанная толпа, пытаясь пробиться к парламентскому дворцу, подожгла ворота в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты провоцировали и бросали в правоохранителей камни и петарды. В ответ стражи порядка были вынуждены применять силу – использовать спецсредства, в том числе резиновые пули. С обеих сторон пострадали более 40 человек. Некоторые с серьезными ранениями находятся в больнице.
Массовые беспорядки в Бейруте вспыхнули после взрыва в порту. Жертвами детонации почти 3 000 тонн аммиачной селитры стали более 170 человек, свыше 5 000 раненых. Уничтожены и повреждены десятки зданий и сотни автомобилей.