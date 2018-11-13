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Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России

13.11.2018 - 13:52

Новости Беларуси. 13 ноября Президент Беларуси принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России. Он также будет представлять интересы нашей страны при Экономическом совете СНГ и ОДКБ, займет должность спецпредставителя Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в других объединениях.

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Ни с одной страной такого товарооборота нет, как с Россией. В этом году будет, наверное, миллиардов 35 долларов товарооборот. Темп роста товарооборота примерно 16 %. Наш экспорт вырос на 0,4 %, импорт, по-моему, на 28 % вырос. За счет чего? За счет того, что налоговый маневр: мы стали покупать более дорогую нефть и так далее. У нас есть проблемы с поставкой продуктов питания. В глобальном плане задача правительства прежде всего и посольства вместе с послом – всячески содействовать правительству, чтобы решить эту проблему.

Новые лица также в руководстве районов, некоторых вузов, госорганов и дипмиссий.

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