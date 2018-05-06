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Вместо трости и поводыря: уникальное устройство для ориентирования слепых разработали в Беларуси

06.05.2018 - 15:11

Новости Беларуси. Вместо трости и поводыря. В Беларуси разработали электронное устройство для ориентирования слепых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторы проекта – преподаватель и учащиеся Могилевского экономического колледжа. Прибор пока не имеет короткого названия, но уже получил положительные отклики инвалидов по зрению. Во время движения устройство подает в наушники сигнал – светлое место или темное. Это поможет, например, не перепутать окно с дверью. А вибрация подсказывает, что прямо по курсу есть препятствие.


Павел Солдатенко, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Наш колледж специализируется на обучении инвалидов слепых с опорно-двигательным аппаратом. Мы просто хотели им помочь. Они наши сверстники и такие же как и мы.

Денис Напольнов, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа:
Мы будем усовершенствовать этот прибор. Сделаем более компактным, мобильным, чтобы он был легче, можно было его носить не в руках, а на головном уборе или на поясе. Мы сделаем функцию, чтобы слепой человек мог определять, какое перед ним препятствие – живое или неодушевленное.

Подобное устройство есть в России. Однако у него большой недостаток. Микрозвук в наушниках влияет на нервную систему человека. Могилевская разработка безопасна. И стоит дешевле. Параллельно в колледже придумали еще одно полезное устройство для инвалидов по зрению – прибор для первоначального обучения письму. Это не шрифт Брайля, а обычные буквы. Обе разработки получили высокую оценку в финале молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». Теперь дело за патентом и внедрением в производство. Несколько организаций уже проявили интерес.

Вместо трости и поводыря: уникальное устройство для ориентирования слепых разработали в Беларуси

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